Віктор Медведчук, фото: ProLviv

https://racurs.ua/ua/n157156-yahta-medvedchuka-pislya-sankciy-rnbo-pereplyvla-u-novyy-ofshor-video.html

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Віктор Медведчук, один із лідерів парламентської фракції ОПЗЖ, кілька місяців тому потрапив під санкції Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Втім, йому вдалося вивести з-під цих санкції свою п’ятипалубну яхту Royal Romance, сховавши її у нових офшорах. Про це йдеться у новому розслідуванні «Слідства.інфо».

Санкції на активи та майно Медведчука і його сім’ї накладали у березні. Тоді ж у цієї яхти з’явився новий власник:

Royal Romance донедавна була власністю компанії Fregata Marine Ltd. Ця компанія зареєстрована на Маршаллових островах, а її кінцевою бенефіціарною власницею є дружина Медведчука Оксана Марченко;

31 березня новим власником яхти стала фірма Lanelia Holdings Ltd, яка теж розташована на Маршаллових островах. Проте ця фірма в декларації Медведчука не вказана.

Як встановили журналісти «Слідства.інфо», вже після переоформлення ця яхта подорожувала узбережжям Хорватії, де пришвартувалася 10 квітня. А вже 11 квітня Марченко опублікувала у соцмережах фотознімки, геолокація яких вказувала на Хорватію.

Це може свідчити, що родина Медведчука і далі користується яхтою, яка формально їй більше не належить, — зазначають журналісти.

Нагадаємо, Печерський райсуд сьогодні, 8 липня, розглядає питання про можливість продовження терміну дії обраного Медведчуку запобіжного заходу.