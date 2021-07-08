Медведчуку спробують продовжити цілодобовий арешт — трансляція з судуhttps://racurs.ua/ua/n157132-medvedchuku-sprobuut-prodovjyty-cilodobovyy-aresht-translyaciya-z-sudu.htmlРакурс
У справі Віктора Медведчука Печерський районний суд Києва 8 липня розглядає клопотання слідства про продовження запобіжного заходу політику.
Запобіжний захід закінчується 9 липня, його Медведчуку обрали 13 травня. Політик і бізнесмен перебуває наразі під цілодобовим арештом.
7 липня суд продовжив розслідування справи Медведчука і Козака на півроку. У травні їм оголосили підозру.
Досудове розслідування тепер триватиме до 11 листопада 2021 року. Медведчука підозрюють у низці злочинів:
замаху на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, в 2015 році фігуранти справи вступили в змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
передачі російським спецслужбам відомостей, що містять держтаємницю (у 2020 році Медведчук передав відомості про секретний підрозділ української армії);
антиукраїнській діяльності (Медведчука підозрюють у намірі створити інфраструктуру впливу через українців, які працюють у РФ).