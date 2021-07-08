Медведчуку попытаются продолжить круглосуточный арест

По делу Виктора Медведчука Печерский районный суд Киеве 8 июля рассматривает ходатайство следствия о продлении меры пресечения политику.

Она заканчивается 9 июля, ее Медведчуку избрали 13 мая. Политик и бизнесмен находится сейчас под круглосуточным арестом.

7 июля суд продлил расследование дела Медведчука и Козака на полгода. В мае им объявили подозрение.

Досудебное расследование теперь продлится до 11 ноября 2021 года. Медведчука подозревают в ряде преступлений:

покушении на хищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);

передаче российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук передал сведения о секретном подразделении украинской армии);

антиукраинской деятельности (Медведчука подозревают в намерении создать инфраструктуру влияния через украинцев, работающих в РФ).