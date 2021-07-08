Медведчуку попытаются продолжить круглосуточный арест — трансляция из судаhttps://racurs.ua/n157132-medvedchuku-popytautsya-prodoljit-kruglosutochnyy-arest-translyaciya-iz-suda.htmlРакурс
По делу Виктора Медведчука Печерский районный суд Киеве 8 июля рассматривает ходатайство следствия о продлении меры пресечения политику.
Она заканчивается 9 июля, ее Медведчуку избрали 13 мая. Политик и бизнесмен находится сейчас под круглосуточным арестом.
7 июля суд продлил расследование дела Медведчука и Козака на полгода. В мае им объявили подозрение.
Досудебное расследование теперь продлится до 11 ноября 2021 года. Медведчука подозревают в ряде преступлений:
покушении на хищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);
передаче российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук передал сведения о секретном подразделении украинской армии);
антиукраинской деятельности (Медведчука подозревают в намерении создать инфраструктуру влияния через украинцев, работающих в РФ).