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Ракурс
В Украине продолжается вакцинация от коронавируса

1 млн украинцев уже получили две дозы вакцины от коронавируса

8 июл 2021, 09:36
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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. За прошедшие сутки, 7 июля, проведены еще более 104 тыс. прививок от коронавируса. Из них 42 тыс. 29 человек получили первую из двух необходимых доз вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, еще 62 тыс. 651 человек — вторую дозу.

В результате в Украине уже полностью иммунизированы 1 млн 18 тыс. 258 человек (из них двое одну дозу вакцины получили за рубежом). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Первую дозу вакцины от коронавируса в Украине в настоящее время получили 2 млн 178 тыс. 590 человек. Всего с 24 февраля — даты начала в Украине вакцинальной кампании, привиты уже 2 млн 178 тыс. 592 человека. Всего проведены 3 млн 196 тыс. 848 прививок.

Стоит добавить, что по количеству прививок от коронавируса Украина значительно отстает от ряда стран мира. В частности:

  • в Польше уже вакцинированы 80,1% населения (сделаны 60,8 млн прививок);
  • в ОАЭ полностью вакцинированы 73,2% населения;
  • в Гибралтаре процент вакцинации составляет 114,9%.

Вакцинация в Украине, инфографика: Минздрав

Напомним, в Минздраве недавно рассказали, у скольких украинцев уже есть антитела к коронавирусу SARS-Cov-2, который приводит к развитию COVID-19.

Источник: Ракурс


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