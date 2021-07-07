Сколько украинцев уже имеют антитела к коронавирусу – исследование. Фото: УП

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Коронавирус в Украине продолжает распространяться, однако треть граждан уже имеет антитела к этой болезни. Об этом свидетельствуют предварительные данные исследования, которое проводит Министерство здравоохранения.

Эксперты планируют опубликовать окончательные данные исследования в конце августа. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

В течение июля группа, в которую входят социологи и медицинские работники, посещают украинские домохозяйства. Первые — проводят опросы, вторые — бесплатное тестирование на антитела.

Сейчас в исследовании приняли участие около 6 тыс. человек. 33% из них имеют определенный иммунитет к коронавирусу.

Важно определить, значительна ли доля тех, кто переболел в легкой форме и даже не догадывался, что был инфицирован. Окончательные данные исследования планируют опубликовать в конце августа, — добавил Радуцкий.

Напомним, медики назвали опасные симптомы индийского штамма коронавируса «Дельта». Эксперты предполагают, что им чаще будут заражаться молодые люди, не имеющие возможности вакцинироваться.