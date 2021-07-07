Скільки українців вже мають антитіла до коронавірусу – дослідження. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n157081-skilky-ukrayinciv-vje-maut-antytila-do-koronavirusu-doslidjennya.html

Ракурс

Коронавірус в Україні й далі поширюється, однак третина громадян вже має антитіла до цієї хвороби. Про це свідчать попередні дані дослідження, що проводить Міністерство охорони здоров’я.

Експерти планують опублікувати остаточні дані дослідження наприкінці серпня. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Упродовж липня група, до якої входять соціологи та медичні працівники, відвідують українські домогосподарства. Перші — проводять опитування, другі — безкоштовне тестування на антитіла.

Зараз у дослідженні взяли участь близько 6 тис. людей. 33% з них мають певний імунітет до коронавірусу.

Важливо визначити, чи значною є частка тих, хто перехворів у легкій формі й навіть не здогадувався, що був інфікований. Остаточні дані дослідження планують опублікувати наприкінці серпня, — зазначив Радуцький.

Нагадаємо, медики назвали небезпечні симптоми індійського штаму коронавірусу «Дельта». Експерти припускають, що ним частіше будуть заражатися молоді люди, які не мають змоги вакцинуватися.