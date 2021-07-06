Івана Купала. Фото: ВК пресс

https://racurs.ua/ua/n157080-ivana-kupala-svyatkuut-v-ukrayini-tradyciyi-svyata.html

Ракурс

Івана Купала святкують в Україні в ніч із 6 на 7 липня. Згідно з повір’ям, в Іванів день «відкриваються» земля й небо, вода набуває чудову силу, птиці та звірі починають говорити.

У давнину в цю ніч спати не лягали, щоби не накинулася уві сні нечиста сила, що розбушувалася в цей період. Увечері 6 липня розводили особливі ритуальні багаття на кордоні села.

У купальських вогнищах спалювали мотлох, опудало відьми, одяг хворих людей (вважалося, що з речами згорять і хвороби). Через ці багаття кидали вінки, стрибала молодь, шоб захистити себе від хвороб і підступів нечистої сили. Навколо вогню водили хороводи.

Купальська ніч — час підступів відьом і лукавого. Вірили, що відьми в цей час збираються на Лисій горі. Селяни днем замикали коней, щоби їх не змогли вкрасти відьми та відправитися на них на шабаш. Живим кінь звідти не повернеться. Для захисту від відьом у кутах скотарні ставили вирвані з коренем осики або встромляли осикові гілки.

Зранку на Івана Купала починалося купання в річці. Водою обливали кожного зустрічного. До сходу або під час сходу сонця збирали росу, яка вважається цілющою. Щоби вилікуватися від недуг, людина повинна була нею умитися.

Важливий символ купальських обрядів — квітка іван-да-мар'я, фіолетовий колір якої втілює стихію води, а жовтий — вогню. З цією рослиною пов’язано багато переказів, більшість із яких присвячені забороненому коханню: рідні брат і сестра, Іван і Марія, не відаючи про свою кровну спорідненість, вступили в шлюб. Коли ж вони дізналися правду, то були шоковані, але розлучитися один з одним вони так і не змогли, за що боги перетворили їх у прекрасну квітку, котра стала символом вірності.

З давніх-давен слов’яни наділяли квіти іван-да-мар'я найсильнішими магічними властивостями. Зірвані в купальську ніч, вони стануть хранителями подружнього щастя й надійним оберегом будинку від злих чар. Ще повагою на Купалу користувалися полин і кропива.

Примети на Івана Купала:

трава дуже сильно пахне — скоро почнеться дощ;

вранці випадає велика роса на Івана Купала — прикмета того, що буде хороший урожай огірків;

багато зірок у ніч на Івана Купала — буде багато грибів.

Що не можна роботи на Івана Купала: