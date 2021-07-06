Ивана Купала. Фото: ВК пресс

https://racurs.ua/n157080-ivana-kupala-prazdnuut-v-ukraine-tradicii-prazdnika.html

Ракурс

Ивана Купала празднуют в Украине в ночь с 6 на 7 июля. Согласно поверью, в Иванов день «открываются» земля и небо, вода приобретает великолепную силу, птицы и звери начинают говорить.

В древности в эту ночь спать не ложились, чтоб не набросилась во сне нечистая сила, которая бушует в этот период. Вечером 6 июля разводили особые ритуальные костры на границе села.

В купальских кострах сжигали хлам, чучело ведьмы, одежду больных людей (считалось, что с вещами сгорят и болезни). Через эти костры бросали венки, прыгала молодежь, чтоб защитить себя от болезней и козней нечистой силы. Вокруг огня водили хороводы.

Купальская ночь — время выходок ведьм и лукавого. Верили, что ведьмы в это время собираются на Лысой горе. Крестьяне днем ​​запирали лошадей, чтобы их не смогли украсть ведьмы и отправиться на них на шабаш. Живыми лошади оттуда не возвращались. Для защиты от ведьм в углах скотного двора ставили вырванные с корнем осины или втыкали осиновые ветки.

Утром на Ивана Купала начиналось купание в реке. Водой обливали каждого встречного. До восхода или во время восхода солнца собирали росу, которая считается целебной. Чтобы вылечиться от недугов, человек должен был ею умыться.

Важный символ купальских обрядов — цветок иван-да-марья, фиолетовый цвет которой воплощает стихию воды, а желтый — огня. С этим растением связано много преданий, большинство из которых посвящены запретной любви: родные брат и сестра, Иван и Мария, не ведая о своем кровном родстве, вступили в брак. Когда же они узнали правду, то были шокированы, но расстаться друг с другом они так и не смогли, за что боги превратили их в прекрасный цветок, который стал символом верности.

Издавна славяне наделяли цветы иван-да-марья сильнейшими магическими свойствами. Сорванные в купальскую ночь, они станут хранителями супружеского счастья и надежным оберегом дома от злых чар. Еще на Купалу почитались полынь и крапива.

Приметы на Ивана Купала:

трава очень сильно пахнет — скоро начнется дождь;

утром выпадает большая роса на Ивана Купала — примета того, что будет хороший урожай огурцов;

много звезд в ночь на Ивана Купала — будет много грибов.

Что нельзя работы на Ивана Купала: