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Ракурс
Планеты. Фото: istock

Невидимые планеты размером с Землю обнаружили в космосе

6 июл 2021, 21:45
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Космос продолжает удивлять ученых. Астрономы нашли новые доказательства существования планет-бродяг, которые свободно летают в космическом пространстве, а не вращаются вокруг родительских звезд.

Исследователи нашли четыре новых кандидата, чья масса сравнима с Землей. Об этом пишет Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Благодаря данным, полученным в 2016 году во время миссии K2 космического телескопа НАСА Kepler, который проводил наблюдения за звездами в области размером 3,7 градуса в балдже Галактики, удалось сделать новое открытие.

Ученые обнаружили 27 кратковременных сигналов микролинзирования — когда некий невидимый объект искажает свет фоновых звезд и галактик, одновременно усиливая их яркость. Длительность событий варьировалась от часа до 10 дней, при этом четыре самых коротких сигнала соответствуют объектам размером с Землю.

Короткие сигналы не сопровождались другими, чуть более длительными, что могло бы указывать на присутствие родительской звезды. Таким образом, это может говорить о существовании свободно летящих планет. Такие объекты могли сформироваться в протопланетном облаке до того, как были выброшены гравитационным притяжением более тяжелых планет.

Напомним, ранее мы сообщали, что тайну ближайшей к Солнцу планеты удалось разгадать ученым.

Источник: Ракурс


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