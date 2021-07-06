Порошенко позвал Зеленского рассказать, кто сдал «вагнеровцев»

Порошенко и Зеленский. Фото: BBC

https://racurs.ua/n157078-poroshenko-pozval-zelenskogo-rasskazat-kto-sdal-vagnerovcev.html

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Петр Порошенко, народный депутат и лидер «Европейской солидарности», позвал президента Владимира Зеленского на заседание ВСК по «вагнеровцам».

Он попросил главу государства рассказать, кто сдал операцию. Об этом сообщает пресс-служба «Европейской солидарности».

Так же как я — пятый президент — согласен прийти, так и шестой президент должен прийти и дать показания: кому он звонил, что он сказал. Кто из его окружения сдал операцию, которая позволила бы привлечь не только 33 убийц украинцев, но и Путина и Россию к международной ответственности за агрессию против Украины, — заявили в пресс-службе.

В частности, он отметил, что готов прийти на заседание ВСК при условии, если вопрос «вагнеровцев» будет официально включен в предмет деятельности этой ВСК. Он отметил, что в фейковых комиссиях, которые были созданы двумя политсилами — «Слуга народа» и ОПЗЖ — он участвовать не будет.

Мы выдвинули предложение — или создайте отдельную следственную комиссию, или включите к предмету ведение существующей следственной комиссии о «вагнеровцев». Это нужно для того, чтобы защитить украинских воинов, защитить украинских разведчиков, которые будут давать показания — в том числе и совершенно секретные — от преследования действующей властью, у которой точно рыло в пуху по делу «вагнеровцев», — добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимира Зеленского обвинили в государственной измене из-за срыва операции по задержанию боевиков из так называемой частной армии Путина — ППК «Вагнера».