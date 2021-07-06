Порошенко кличе Зеленського розповісти, хто здав «вагнерівців»

Порошенко і Зеленський. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n157078-poroshenko-klyche-zelenskogo-rozpovisty-hto-zdav-vagnerivciv.html

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Петро Порошенко, народний депутат і лідер «Європейської солідарності», покликав президента Володимира Зеленського на засідання ТСК щодо «вагнерівців».

Він попросив очільника держави розповісти, хто здав операцію. Про це повідомляє прес-служба «Європейської солідарності».

Так само як я — п’ятий президент — погоджуюсь прийти, так і шостий президент має прийти й дати свідчення: кому він дзвонив, що він сказав. Хто з його оточення здав операцію, яка б дозволила притягти не тільки 33 вбивць українців, а й Путіна й Росію до міжнародної відповідальності за агресію проти України, — заявили в прес-службі.

Зокрема він зауважив, що готовий прийти на засідання ТСК за умови, якщо питання «вагнерівців» буде офіційно включено до предмета діяльності цієї ТСК. Він наголосив, що у фейковій комісії, яка була створена двома політсилами — «Слуга народу» й ОПЗЖ, він участі не братиме.

Ми висунули пропозицію — або створіть окрему слідчу комісію, або включіть до предмета відання існуючої слідчої комісії справу «вагнерівців». Це потрібно для того, щоби захистити українських воїнів, захистити українських розвідників, які будуть давати свідчення — у тому числі й цілком таємні — від переслідування діючою владою, у якої точно рило в пуху по справі «вагнерівців», — додали в прес-службі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимира Зеленського звинуватили в державній зраді через зрив операції із затримання бойовиків із так званої приватної армії Путіна — ПВК «Вагнера».