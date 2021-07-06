Невидимі планети розміром із Землю виявили в космосі

Планета. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157079-nevydymi-planety-rozmirom-iz-zemlu-vyyavyly-v-kosmosi.html

Ракурс

Космос продовжує дивувати вчених. Астрономи знайшли нові докази існування планет-зайдисвітів, які вільно літають у космічному просторі, а не обертаються навколо батьківських зірок.

Дослідники знайшли четверо нових кандидатів, чию масу можна зіставити з масою Землі. Про це пише Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Завдяки даним, отриманим у 2016 році під час місії K2 космічного телескопа NASA Kepler, який проводив спостереження за зірками в області розміром 3,7 градуса у балджі Галактики, вдалося зробити нове відкриття/

Вчені виявили 27 короткочасних сигналів мікролінзування — коли якийсь невидимий об'єкт спотворює світло фонових зірок і галактик, одночасно посилюючи їхню яскравість. Тривалість подій варіювалася від години до 10 днів, зокрема чотири найкоротших сигнали відповідають об'єктам розміром із Землю.

Короткі сигнали не супроводжувалися іншими, трохи більш тривалими, що могло б вказувати на присутність батьківської зірки. Це може говорити про існування планет, що вільно летять. Такі об'єкти могли сформуватися в протопланетній хмарі до того, як були викинуті гравітаційним притяганням важчих планет.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що таємницю найближчій до Сонця планети вдалося розгадати вченим.