В Україні триває вакцинація від коронавірусу

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває. За минулу добу, 7 липня, здійснено ще понад 104 тис. щеплень від коронавірусу. З них 42 тис. 29 людей отримали першу з двох необхідних доз вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19, ще 62 тис. 651 людина — другу дозу.

В результаті в Україні вже повністю імунізовані 1 млн 18 тис. 258 осіб (з них двоє одну дозу вакцини отримали за кордоном). Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України.

Першу дозу вакцини від коронавірусу в Україні наразі отримали 2 млн 178 тис. 590 людей. Загалом з 24 лютого — дати початку в Україні вакцинальної кампанії, щеплено вже 2 млн 178 тис. 592 людини. Загалом проведено 3 млн 196 тис. 848 щеплень.

Варто додати, що за кількістю проведених щеплень від коронавірусу Україна значно відстає від низки країн світу. Зокрема:

у Польщі вже вакциновано 80,1% населення (зроблено 60,8 млн щеплень);

в ОАЕ повністю вакциновано 73,2% населення;

у Гібралтарі відсоток вакцинації становить 114,9%.

Нагадаємо, в МОЗ нещодавно розповіли, у скількох українців вже є антитіла до коронавірусу SARS-Cov-2, який призводить до розвитку COVID-19.