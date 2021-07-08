Англія завдяки спірному пенальті дотиснула Данію у півфіналі Євро

https://racurs.ua/ua/n157130-angliya-zavdyaky-spirnomu-penalti-dotysnula-daniu-u-pivfinali-ievro-foto-video.html

Ракурс

Збірна Англії перемогла Данію у битві на «Вемблі». Данці чинили шалений опір британцям у півфіналі Євро-2020, утім, Англія вперше в історії вийшла до фіналу Чемпіонату Європи з футболу.

Востаннє родоначальники футболу грали у фіналах великих турнірів на домашньому Чемпіонаті світу у 1966 році.

У півфіналі Євро рахунок відкрила Данія — на 30-й хвилині Дамсгар фантастично виконав штрафний удар з 25 метрів. Англія швидко відігралася — капітан данців Кьяєр після прострілу з флангу зрізав мʼяч у власні ворота.

Вирішувати долю матчу могла, як і в іншому півфіналі, серія пенальті, але на 103 хвилині, в овертаймі, арбітр призначив суперечливий пенальті після проходу Стерлінга.

Капітан Англії Гарі Кейн пробив, але Каспер Шмейхель відбив удар з 11 метрів. Проте першим на добиванні був Кейн, який і відправив свою збірну у фінал. Кейна назвали найкращим гравцем матчу.

Переможець Євро-2020 визначиться у неділю, 11 липня. Фінал також відбудеться на стадіоні «Вемблі».