У фінал Євро 2020 вийшла збірна Італії, обігравши Іспанію. Фото: Reuters

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На Євро 2020 збірна Італії стала першим фіналістом. Італійці по пенальті обіграли іспанців.

Гра проходила на стадіоні «Уемблі» в Лондоні, основний та додатковий час завершились з рахунком 1:1. Про це стало відомо з трансляції матчу.

Рахунок відкрили італійці — на 60-й хвилині по воротах іспанців влучно пробив Федеріко Кьєза.

Команді Іспанії вдалося зрівняти рахунок через 21 хвилину — це зробив нападник італійського «Ювентуса» Альваро Мората.

У серії післяматчевих пенальті точнішими були саме італійці — 4:2. Таким чином, Італія зіграє у головному матчі турніру 11 липня.

Суперник італійців визначиться у середу, у матчі між командами Англії та Данії.

Нагадаємо, збірна України припинила боротьбу на Євро 2020 після поразки від Англії у четвертьфіналі.

Учасники Євро 2020 загалом отримають 371 млн євро — на 70 млн більше, ніж було розподілено між 24 учасниками фінальної стадії першості у Франції у 2016 році. 16 млн євро з цієї суми отримає збірна України.