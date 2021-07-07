У фінал Євро 2020 вийшла збірна Італії, обігравши Іспанію — відео голівhttps://racurs.ua/ua/n157082-u-final-ievro-2020-vyyshla-zbirna-italiya-obigravshy-ispaniu-video-goliv.htmlРакурс
На Євро 2020 збірна Італії стала першим фіналістом. Італійці по пенальті обіграли іспанців.
Гра проходила на стадіоні «Уемблі» в Лондоні, основний та додатковий час завершились з рахунком 1:1. Про це стало відомо з трансляції матчу.
Рахунок відкрили італійці — на 60-й хвилині по воротах іспанців влучно пробив Федеріко Кьєза.
Команді Іспанії вдалося зрівняти рахунок через 21 хвилину — це зробив нападник італійського «Ювентуса» Альваро Мората.
У серії післяматчевих пенальті точнішими були саме італійці — 4:2. Таким чином, Італія зіграє у головному матчі турніру 11 липня.
Суперник італійців визначиться у середу, у матчі між командами Англії та Данії.
Нагадаємо, збірна України припинила боротьбу на Євро 2020 після поразки від Англії у четвертьфіналі.
Учасники Євро 2020 загалом отримають 371 млн євро — на 70 млн більше, ніж було розподілено між 24 учасниками фінальної стадії першості у Франції у 2016 році. 16 млн євро з цієї суми отримає збірна України.