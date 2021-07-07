В финал Евро 2020 вышла сборная Италии, обыграв Испанию. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n157082-v-final-evro-2020-vyshla-sbornaya-italiya-obygrav-ispaniu-video-golov.html

Ракурс

На Евро 2020 сборная Италии стала первым финалистом. Итальянцы по пенальти обыграли испанцев.

Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. Об этом стало известно из трансляции матча.

Счет открыли итальянцы — на 60-й минуте по воротам испанцев пробил Федерико Кьеза.

Команде Испании удалось сравнять счет через 21 минуту — это сделал нападающий итальянского «Ювентуса» Альваро Мората.

В серии послематчевых пенальти точнее были именно итальянцы — 4:2. Таким образом, Италия сыграет в главном матче турнира 11 июля.

Соперник итальянцев определится в среду, в матче между командами Англии и Дании.

Напомним, сборная Украины прекратила борьбу на Евро 2020 после поражения от Англии в четвертьфинале.

Участники Евро 2020 в целом получат 371 млн евро — на 70 млн больше, чем было распределено между 24 участниками финальной стадии первенства во Франции в 2016 году. 16 млн евро из этой суммы получит сборная Украины.