Агитация. Фото: telegram

https://racurs.ua/n157158-ubivat-geev-i-lesbiyanok-prizvali-v-jitomire-foto.html

Ракурс

Убивать геев и лесбиянок призвали неизвестные в Житомире. Они расклеили соответствующую агитацию на столбах города.

Омбудсмен по правам человека обратилась по этому поводу к Национальной полиции. Об этом уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в своем Telegram.

Скандальные листовки нашли на опорах линии электропередач. Неизвестные призывают к убийству представителей ЛГБТ-сообщества и геноциду на почве ненависти.

Уполномоченный по правам человека обратилась к руководству Национальной полиции Украины и житомирскому городскому голове для проверки данного факта и внесения сведений в ЕРДР.

Напомним, ранее мы сообщали, что со сцены фестиваля Atlas Weekend украинский певец Melovin (Константин Бочаров) сделал каминг-аут, сообщив о своей бисексуальности. После выступления артист поцеловал девушку и парня, с которыми выступал. Позже он развернул флаг ЛГБТ. Однако этот фрагмент не показали в эфире телеканала М1, который вел трансляцию фестиваля.