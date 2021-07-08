Памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы, фото: Wikimapia

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В Киеве демонтируют памятный знак в честь «дружбы» между столицами Украины и России.

Соответствующее решение сегодня, 8 июля, поддержали 85 из 90 депутатов Киевсовета. Об этом сообщает пресс-служба политсилы «Голос».

Таким образом, в течение 30 дней коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района столицы, на балансе которого находится памятник, должно его демонтировать.

Памятный знак передадут на хранение Голосеевской райгосадминистрации, чтобы в будущем он стал экспонатом музея тоталитаризма.

Никакой дружбы с Россией нет. Это наш враг. И никаких памятников о «дружбе» в Киеве быть не должно, пока на территории нашего государства остается хотя бы один оккупант, — подчервиквают в политсиле.

Этот памятник установили в 2001 году в сквере на улице Маршала Якубовского.

Напомним, в июне в Копенгагене накануне футбольного матча Дания-Россия вандалы осквернили памятник Тарасу Шевченко — раскрасили скульптуру в цвета российского флага.