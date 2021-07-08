Коронавірус «пробив» вакцину CoviShield у 19% щеплених медиків в Індії

https://racurs.ua/ua/n157161-koronavirus-probyv-vakcynu-covishield-u-19-scheplenyh-medykiv-v-indiyi.html

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Вакцина CoviShield виробництва компаній Oxford-AstraZeneca не захистила від зараження 19% щеплених медиків однієї з лікарень на території Індії. Йдеться про випадки, зафіксовані цьогоріч. Тоді в Індії виявили більш заразний штам «Дельта» коронавірусу.

Препринт дослідження по персоналу урологічної лікарні в Надіад оприлюднений на medRxiv, пише ЛІГА.Новини.

Із 461 щепленого учасника дослідження 86 заразилися коронавірусною інфекцією в середньому через 38 діб (у проміжку від 14 до 70 доби) після вакцинації другою дозою. Всі медики були вакциновані до приходу хвилі штаму «Дельта».

Із 86 хворих перебіг коронавірусної інфекції був легким у 69 (80,2%), помірним — у 10 (11,6%), тяжких — у шістьох (7%) і критичним — в одного (1,16%).

У хворих також фіксувалися такі симптоми:

у тих, хто хворів у легкій формі була присутня лихоманка, кашель, біль у горлі, нездужання, головний біль, біль в м’язах, нудота, блювота, діарея, втрата смаку та нюху, але без задишки або аномалій на КТ легенів;

в пацієнтів, котрі перенесли помірну хворобу були ознаки захворювання нижніх дихальних шляхів, сатурація ≥94%;

у важких хворих сатурація була менше 94%, частота дихання більше 30 вдихів/хв);

у критичних хворих спостерігалася дихальна недостатність, септичний шок і/або поліорганна недостатність;

у безсимптомних пацієнтів був лише позитивний ПЛР-тест.

Із них 10 пацієнтам (11,2%) була потрібна госпіталізація, а двоє з них потрапили в реанімацію (один помер).

Майже у 20% учасників дослідження виник помірний, важкий або критичний перебіг хвороби навіть після двох доз вакцини (медики додали, що це набагато менше 37,5% у довакцинальній групі).

На думку авторів дослідження, медики частіше багатьох звичайних людей стикаються з інфікованими і, ймовірно, отримують велику «дозу» вірусу при зараженні. Вони додали, що жодна вакцина не гарантує 100% результат, особливо в умовах появи нових штамів вірусу.

Джерело: ЛІГА. Новини