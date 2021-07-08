Гігантський 3D-кіт здивував жителів Токіо

https://racurs.ua/ua/n157164-gigantskyy-3d-kit-zdyvuvav-jyteliv-tokio-video.html

Ракурс

Гігантський 3D-кіт з’явився на одному з японських білбордів — величезний пухнастик мешкає на зігнутому LEG-екрані площею 154,7 кв. м. Кібер-тварина «прокидається» о 7.00 і «засинає" о першій годині ночі.

Кіт живе на залізничній станції Сіндзюку в районі Токіо Сібуя, яку внесено до Книги рекордів Гіннесса як найбільш завантажений у світі об'єкт такого роду. Щодня станція обслуговує понад 3,5 млн. пасажирів. Водночас фахівці компаній MicroAd Digital Signage і Yunika Vision створили інтерактивну рекламу нового типу — триколірного 3D-кота, щоб привернути увагу відвідувачів станції. Величезний звір цілком реалістично дрімає, позіхає і нявчить.

До 12 липня кіт «працюватиме» у тестовому режимі — інновація покликана продемонструвати майбутнє можливостей цифрової реклами. Компанія-власник кота Cross Space веде онлайн-трансляцію спостереження за котом на своєму Youtube-каналі.