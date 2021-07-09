Вулкан-озеро устроил рекордный «серый взрыв» на Филиппинах

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Ракурс

Извержение вулкана Тааль, который уже успел выбросить в атмосферу рекордное количество диоксида серы, продолжается на Филиппинах. На острове Лусон, в 60 км от столицы страны Манилы, сохраняется третий уровень опасности. Людей просят быть готовыми к эвакуации, а пилотов призывают обходить район извержения.

Об этом сообщает The Watchers.

В течение 7 июля сейсмологи зафиксировали 55 вулканических землетрясений, пять из которых длились от двух до пяти минут. Вулкан начал проявлять активность еще в начале апреля, а первое извержение произошло 1 июля. Сейчас вулкан выбросил 1,5 км шлейфа диоксида серы.

На этой неделе кратковременные извержения происходили в главном кратере Тааля, в результате чего также образовался серый шлейф диоксида серы. 4 июле Тааль выбросил более 22 тыс. тонн серы, побив предыдущий рекорд для вулкана в 14 тыс. тонн в день.

Напоминаем общественности, что весь остров вулкана Тааль является зоной постоянной опасности и въезд на остров должен быть запрещен из-за угрозы извержения и цунами, — сказали представители власти Филиппин.

Также известно, что сейчас на озере Тааль запрещено проведение всех мероприятий, а жителям рекомендуют «спокойно готовиться к возможной эвакуации».

Источник: The Watchers