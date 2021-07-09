Журавль. Фото: Аскания Нова

https://racurs.ua/n157200-krasnoknijnyh-juravley-sluchayno-ubil-agronom-na-hersonschine-ego-jdet-sud.html

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Массовая гибель краснокнижных журавлей в заповеднике «Аскания-Нова» на Херсонщине произошла из-за одного из агрономов, который нарушил правила обработки земли от вредителей.

Каховские правоохранители передали в суд соответствующий обвинительный акт. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Известно, что в период с декабря 2020 года по январь 2021 года агроном использовал пестициды на своих полях, что и привело к гибели редких птиц. Редкие журавли отравились зернами пшеницы, обработанными пестицидами.

От отравления погибли 218 серых журавлей, занесенных в Красную книгу Украины, чем государству был нанесен материальный ущерб на сумму 3 млн 270 тыс. грн. Теперь агроному грозит штраф в размере до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 120 до 200 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет.