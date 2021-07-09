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Журавль. Фото: Аскания Нова
Краснокнижных журавлей случайно убил агроном на Херсонщине — его ждет судhttps://racurs.ua/n157200-krasnoknijnyh-juravley-sluchayno-ubil-agronom-na-hersonschine-ego-jdet-sud.htmlРакурс
Массовая гибель краснокнижных журавлей в заповеднике «Аскания-Нова» на Херсонщине произошла из-за одного из агрономов, который нарушил правила обработки земли от вредителей.
Каховские правоохранители передали в суд соответствующий обвинительный акт. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Известно, что в период с декабря 2020 года по январь 2021 года агроном использовал пестициды на своих полях, что и привело к гибели редких птиц. Редкие журавли отравились зернами пшеницы, обработанными пестицидами.
От отравления погибли 218 серых журавлей, занесенных в Красную книгу Украины, чем государству был нанесен материальный ущерб на сумму 3 млн 270 тыс. грн. Теперь агроному грозит штраф в размере до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 120 до 200 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет.
Напомним, ранее мы сообщали, что массовая гибель серых журавлей в херсонском заповеднике «Аскания-Нова» связана с отравлением. Экоинспекция Херсонской области подтвердила факт отравления журавлей, умерших в январе. Токсическое зерно птицы съели за пределами заповедника.
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