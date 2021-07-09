Новых животных-гибридов обнаружили на ядерном пустыре Фукусимы

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Ракурс

Новых причудливых животных обнаружили на ядерном пустыре Фукусимы. Исследователи оценили последствия спаривания диких кабанов из радиоактивной зоны с домашними свиньями, которые сбежали из местных ферм после аварии на АЭС. Согласно результатам исследования, вследствие этого возник новый причудливый вид животных.

В ходе анализа ученые из Университета Фукусимы изучали ДНК мышц животных, которые живут в загрязненной радиацией зоне. Исследователи отмечают, что новый вид гибрида кабана и свиньи возник вследствие ядерной катастрофы на Фукусиме в 2011 году. Тогда дикие кабаны (Sus scrofa leucomystax) широко распространились в регионе после эвакуации людей. Ученые указывают, что радиация не повлияла на генетику животных и появление нового вида.

Для исследования были проанализированы образцы ДНК из мышц 243 кабанов, свиней и гибридов кабанов и свиней. Результаты показали, что 31 кабан (16%) из радиационной зоны, были гибридами.

Источник: MailOnline