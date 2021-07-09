Нових химерних тварин виявили на ядерному пустирі Фукусіми

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Ракурс

Нових химерних тварин виявили на ядерному пустирі Фукусіми. Дослідники оцінили наслідки злучення диких кабанів з радіоактивної зони з домашніми свинями, які втекли з місцевих ферм після аварії на АЕС. Згідно з результатами дослідження, внаслідок цього виник новий химерний вид тварин.

Під час аналізу науковці з Університету Фукусіми вивчали ДНК м’язів тварин, які мешкають у забрудненій радіацією зоні. Дослідники зауважують, що новий вид гібрида кабана й свині виник внаслідок ядерної катастрофи на Фукусімі у 2011 році. Тоді дикі кабани (Sus scrofa leucomystax) широко розповсюдилися у регіоні після евакуації людей. Науковці вказують, що радіація не вплинула на генетику тварин й появу нового виду.

Для дослідження було проаналізовано зразки ДНК з м’язів 243 кабанів, свиней і гібридів кабанів і свиней. Результати показали, що 31 кабан, або 16% з радіаційної зони, були гібридами.

Джерело: MailOnline