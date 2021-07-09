Скільки часу захищає вакцина, розповіли у Pfizer

https://racurs.ua/ua/n157198-skilky-chasu-zahyschaie-vakcyna-rozpovily-u-pfizer.html

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Скільки часу захищає вакцина від коронавірусу, розповіли в американській фармкомпанії Pfizer. Там підтвердили зниження ефективності вакцини через півроку після вакцинації. Також у Pfizer все частіше кажуть про необхідність введення третьої дози препарату імунопрофілактики.

Про це йдеться у результатах дослідження, оприлюднених компанією Pfizer.

Зараз компанія працює над виготовленням третьої дози препарату Pfizer/BioNTech, який має гарантувати захист організму від усіх штамів коронавірусної інфекції.

Як свідчать дані Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю, ефективність вакцини в запобіганні як інфекції, так і симптоматичних захворювань знизилася через шість місяців після вакцинації, хоча ефективність у запобіганні серйозних захворювань залишається високою, — заявили розробники вакцини.

Третя доза щеплення вакциною Pfizer потрібна буде для відновлення захисту. Її колотимуть через 6−12 місяців після двох попередніх доз. Науковці сподіваються, що вона матиме захист від різних мутованих штамів, зокрема й індійського «Дельти».

Нагадаємо, ефективність вакцини Pfizer/BioNTech проти індійського штаму «Дельта» нещодавно оцінило Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю. За інформацією ізраїльських медиків, ефективність препарату імунопрофілактики виробництва компаній США і Німеччини проти «Дельта"-COVID знизилася до 64%. Разом з тим, ефективність вакцини проти важкого перебігу хвороби і госпіталізації залишається на рівні 93%.