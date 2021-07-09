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Ракурс
Сколько времени защищает вакцина, рассказали в Pfizer

Сколько времени защищает вакцина, рассказали в Pfizer

9 июл 2021, 12:42
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Сколько времени защищает вакцина от коронавируса, рассказали в американской фармкомпании Pfizer. Там подтвердили снижение эффективности вакцины через полгода после вакцинации. Также в Pfizer все чаще говорят о необходимости введения третьей дозы препарата иммунопрофилактики.

Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных компанией Pfizer.

Сейчас компания работает над изготовлением третьей дозы Pfizer/BioNTech, которая должна гарантировать защиту организма от всех штаммов коронавирусной инфекции.

Как свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Израиля, эффективность вакцины в предотвращении как инфекции, так и симптоматических заболеваний снизилась через шесть месяцев после вакцинации, хотя эффективность в предотвращении серьезных заболеваний остается высокой, — заявили разработчики вакцины.

Третья доза прививки вакциной Pfizer потребуется для восстановления защиты. Ее будут колоть через 6−12 месяцев после двух предыдущих доз. Ученые надеются, что она будет иметь защиту от различных мутировавших штаммов, включая индийский «Дельта».

Напомним, эффективность вакцины Pfizer/BioNTech против индийского штамма «Дельта» недавно оценило Министерство здравоохранения Израиля. По информации израильских медиков, эффективность препарата иммунопрофилактики производства компаний США и Германии против «Дельта"-COVID снизилась до 64%. Вместе с тем, эффективность вакцины против тяжелого течения болезни и госпитализации остается на уровне 93%.

Источник: Ракурс


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