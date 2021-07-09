Заслуженные артисты Украины отказались выступать с «предателем» Меладзе

Валерий Меладзе. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n157197-zaslujennye-artisty-ukrainy-otkazalis-vystupat-s-predatelem-meladze.html

Ракурс

Валерий Меладзе спровоцировал скандал своим выступлением на музыкальном фестивале Atlas Weekend, который активно бойкотировали общественные организации.

Солисты ансамбля Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заслуженные артисты Алексей и Анастасия Шпортько также отказались участвовать в шоу «Поют все» после появления на проекте Меладзе. Соответствующее обращение они опубликовали в Facebook.

Мы считаем недопустимым и аморальным приглашать в Украину предателей и поклонников кровавого российского рубля. Больно, что во время войны с РФ таких людей вообще пускают в Украину, — написала пара.

Как известно, накануне Валерий Меладзе приехал в Киев. Шоумен появился на съемках нового украинского вокального проекта «Поют все!». Также Валерий Меладзе выступил на Atlas Weekend.

Против концерта певца выступил Украинский Хельсинский союз. Общественные организации призвали организаторов музыкального фестиваля Atlas Weekend отказаться от выступления певца Валерия Меладзе и других артистов РФ.

Напомним, ранее мы сообщали, что со сцены фестиваля Atlas Weekend украинский певец Melovin (Константин Бочаров) сделал каминг-аут, сообщив о своей бисексуальности. После выступления артист поцеловал девушку и парня, с которыми выступал. Позже он развернул флаг ЛГБТ. Однако этот фрагмент не показали в эфире телеканала М1, который вел трансляцию фестиваля.