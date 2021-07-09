Зеленские ищут гнездышко — годовщина временного переезда на госдачу, фото — РБК-Украина

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В июле 2020 года СМИ рассказали, что президент Владимир Зеленский живет в государственной резиденции в Конча-Заспе.

Впоследствии Офис президента пояснил, что глава государства продал дом в Иванковичах в Киевской области и с семьей временно будет проживать в государственной резиденции «Конча-Заспа».

В одной из самых известных сцен сериала «Слуга народа» актер Зеленский резко осуждает политиков, которые пользуются государственными привилегиями за счет бюджета — кортежами, льготами, государственными дачами.

О том, что это действительно его позиция, а не режиссерская выдумка заявлял и кандидат Зеленский за несколько дней до второго тура президентских выборов, даже больше —- утверждал, что государственные резиденции надо «отдать детям под лагеря».

Год назад «Схемы» установили, что президент Зеленский теперь пользуется в одной из таких госдач в Конча-Заспе — одном из элитных поселений под Киевом, которое облюбовал украинский политикум. Он живет в доме, где ранее в течение десяти лет жил Виктор Ющенко — и где «под Зеленского» сделали ремонт за государственные средства.

Сам Зеленский в октябре 2020 года пояснил, что продал свой дом, поскольку там было «невозможно работать из-за ковида». Президент объяснил, что временно переехал с семьей в резиденцию вблизи столицы.

Я никуда не переезжаю, у меня есть квартира. Сегодня это для меня просто отель, иначе я это не использовал бы. Хотя, согласно нашему законодательству, имею полное право, но я хочу жить дома. Сейчас мы с женой ищем новое место. Построим дом, возьмем в аренду. Для нас важно иметь, как говорят в Украине, свое личное семейное гнездышко, — сообщил Зеленский в интервью Politico Europe.

На обслуживание резиденции президента расходуется 3,5 млн грн бюджетных денег в год.

Весной 2021 года СНБО начал борьбу с жителями других дач в Конча-Заспе. В этом органе власти готовят аналитику по поводу оснований и условий проживания бывших госчиновников в этих комплексах.