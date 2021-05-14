Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n154618-zelenskaya-rasskazala-o-jizni-na-prezidentskoy-dache.html

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Елена Зеленская рассказала о жизни семьи президента на государственной даче.

Жена главы государства отметила, что не была в восторге от идеи переезда, однако этого требовала госохрана. Об этом Зеленская рассказала в интервью программе VIP с Натальей Мосейчук на канале ТСН.

Я не могу сказать, что я в восторге от этой идеи была с самого начала — и сейчас не в восторге. Когда мы все же решили, что надо так сделать, я понимала реакцию негативную. Я сама так реагировала. Но это требования государственной охраны — мы ничего не можем сделать, — отметила Зеленская.

Первая леди рассказала, что после переезда президентской семьи на госдачу, она сделали там минимальный ремонт — сбили позолоту и перекрасили стены в более спокойные цвета. Все остальное в доме Зеленские ремонтировали за свой счет, мебель тоже завезли собственную.

Зеленская призналась, что довольно редко готовит, поскольку на это не хватает времени. Еду готовят повара, но особых заказов семья Зеленских не делает.

Что дали, то и съели. Но там не лобстеры, можно не переживать. Сегодня была яичница и салат. И в таком духе мы живем. Если детям чего-то хочется, я иду в магазин и покупаю отдельно, — рассказала она.



Также супруга президента призналась, что мечтает о своем «семейном гнезде».

Напомним, первая леди и жена президента Владимира Зеленского Елена Зеленская поведала об окружении главы государства и возразила, что его держат в «теплой ванне».