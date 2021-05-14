Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n154618-zelenska-rozpovila-pro-jyttya-na-prezydentskiy-dachi.html

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Олена Зеленська розповіла про життя родини президента на державній дачі.

Дружина глави держави зазначила, що не була в захваті від ідеї переїзду, однак цього вимагала держохорона. Про це Зеленська розповіла в інтерв’ю програмі VIP з Наталією Мосейчук на каналі ТСН.

Я не можу сказати, що я в захваті від цієї ідеї була з самого початку — і зараз не в захваті. Коли ми все ж вирішили, що треба так зробити, я розуміла реакцію негативну. Я сама так реагувала. Але це вимоги державної охорони — ми нічого не можемо зробити, — зазначила Зеленська.

Перша леді розповіла, що після переїзду президентської родини на держдачу, вона зробили там мінімальний ремонт — збили позолоту і перефарбували стіни в більш спокійні кольори. Все інше в будинку Зеленські ремонтували за власний кошт, меблі теж завезли власні.

Зеленська зізналася, що досить рідко готує, оскільки на це не вистачає часу. Їжу готують кухарі, але особливих замовлень родина Зеленських не робить.

Що дали, те і з’їли. Але там не лобстери, можна не переживати. Сьогодні була яєчня і салат. І в такому дусі ми живемо. Якщо дітям чогось хочеться, я йду в магазин і купую окремо, — розповіла вона.

Також дружина президента зізналася, що мріє про своє «сімейне гніздо».

Нагадаємо, перша леді та дружина президента Володимира Зеленського Олена Зеленська повідала про оточення очільника держави та заперечила, що його тримають у «теплій ванні».

Джерело: ТСН