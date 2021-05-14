Обмеження руху. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n154617-u-kyievi-na-vyhidni-perekryut-ruh-na-livoberejji-karta.html

Ракурс

Лівий берег Києва перекриють через змагання з дуатлону — 16 травня та частково 15 травня в місті пройде кубок Києва 2021.

Старт змагань почнеться на Русанівці. Про це повідомляє Тріатлон Україна на своїй сторінці у Facebook.





Так, починаючи з 18.00 15 травня до 22.00 та 16 травня повністю обмежать рух автотранспорту на Русанівській набережній. З 05.00 15 травня до 22.00 та 16 травня обмежать рух на Русанівському бульварі.

Графік перекриття вулиць:

Дніпровська набережна (від мосту Патона до вул. Анни Ахматової) — з 07.00 до 12.30;

Дніпровська набережна (від вул. Анни Ахматової до просп. Миколи Бажана) — з 07.00 до 12.30;

Поворот із вул. Ентузіастів у сторону мосту Патона — з 07.00 до 10.00;

Поворот із просп. Павла Тичини в сторону мосту Патона — з 07.00 до 10.00;

Поворот із просп. Павла Тичини в сторону Південного мосту — з 07.00 до 12.30;

Поворот із просп. Соборності в напрямку Русанівської набережної — з 07.00 до 10.00;

Поворот із мосту Патона в напрямку Русанівської набережної — з 07.00 до 10.00;

Поворот із вул. Здолбунівської на Дніпровську набережну — з 07.00 до 10.00;

Поворот із вул. Березняківської на Дніпровську набережну — з 07.00 до 10.00.

Під час змагань учасникам потрібно буде спочатку пробігти 5 км, потім проїхати на велосипеді 20 км, і ще раз пробігти 2.5 км. Окрім індивідуальної дистанції, передбачені також командні змагання та естафета.

Перекриття доріг — важлива умова безпечного проведення будь-якого масового змагання у світі, зауважують організатори змагання, оскільки обмеження руху транспорту — запорука безпеки понад тисячі учасників змагання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що проїзд у Києві може суттєво подорожчати вже найближчим часом через запроваджені раніше карантинні обмеження. Через повний локдаун із зупинкою транспорту, більшість перевізників зазнали збитків.