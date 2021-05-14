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Перекрытие дорог. Фото: Главком

В Киеве на выходные перекроют движение на Левобережье (КАРТА)

14 мая 2021, 15:14
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Левый берег Киева перекроют из-за соревнований по дуатлону — 16 мая и частично 15 мая в городе пройдет кубок Киева 2021.

Старт соревнований начнется на Русановке. Об этом сообщает Триатлон Украина на своей странице в Facebook.

Ограничение движения. Карта: Нацполиция Так, начиная с 18.00 15 мая до 22.00 и 16 мая полностью ограничат движение автотранспорта на Русановской набережной. С 05.00 15 мая до 22.00 и 16 мая ограничат движение на Русановском бульваре.

График перекрытия улиц:

  • Днепровская набережная (от моста Патона до ул. Анны Ахматовой) — с 07.00 до 12.30;
  • Днепровская набережная (от ул. Анны Ахматовой к просп. Бажана) — с 07.00 до 12.30;
  • Поворот с ул. Энтузиастов в сторону моста Патона — с 07.00 до 10.00;
  • Поворот с ул. Павла Тычины в сторону моста Патона — с 07.00 до 10.00;
  • Поворот с ул. Павла Тычины в сторону Южного моста — с 07.00 до 12.30;
  • Поворот с ул. Соборности в направлении Русановской набережной — с 07.00 до 10.00;
  • Поворот с моста Патона в направлении Русановской набережной — с 07.00 до 10.00;
  • Поворот с ул. Здолбуновской на Днепровскую набережную — с 07.00 до 10.00;
  • Поворот с ул. Березняковской на Днепровскую набережную — с 07.00 до 10.00.

Во время соревнований участникам нужно будет сначала пробежать 5 км, затем проехать на велосипеде 20 км, и еще раз пробежать 2.5 км. Кроме индивидуальной дистанции, предусмотрены также командные соревнования и эстафета.


Перекрытие дорог — важное условие безопасного проведения любого массового соревнования в мире, отмечают организаторы соревнования, а ограничение движения транспорта — залог безопасности более тысячи участников соревнования.

Напомним, ранее мы сообщали, что проезд в Киеве может существенно подорожать уже в ближайшее время из-за введенных ранее карантинные ограничения. Из-за полного локдауна с остановкой транспорта большинство перевозчиков понесли убытки.

Источник: Ракурс


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