Влияет ли коронавирус на потенцию, установили ученые

В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n154616-vliyaet-li-koronavirus-na-potenciu-ustanovili-uchenye.html

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Коронавирус может оказать негативное влияние на мужскую потенцию.

К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Миллера при Университете Майами (США), сообщает издание World Journal of Men’s Health.

Вирус проникает в клетки благодаря ферменту ACE-2, с рецепторам которого связывается «шип» коронавируса. Это особенно касается эндотелия — однослойного пласта клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов.

В результате слизистая оболочка мелких кровеносных сосудов не может нормально выполнять свои функции, что приводит к повреждению клеток, которые они обеспечивают, образованию тромбов и нарушению кровоснабжения органов и тканей.

Исследователи проанализировали ткани, взятые из полового члена двух пациентов, которые после выздоровления от коронавирусной болезни COVID-19 столкнулись с импотенцией — настолько серьезной, что им пришлось делать операцию по протезированию.

Также образцы были взяты у контрольной группы — еще двух мужчин, которые не болели коронавирусом.

В результате частицы коронавируса размером около 700 нанометров обнаружили в тканях полового члена обоих мужчин, переболевших COVID-19. В то же время в образцах, взятых у лиц, которые не болели COVID-19, коронавируса не обнаружили.

Исследователи обнаружили снижение экспрессии эндотелиальной синтазы оксида азота, которая влияет на работу кровеносных сосудов, в пещеристых телах полового члена мужчин, болевших COVID-19.

Это соответствует эндотелиальной дисфункции, — отмечают исследователи.



Таким образом, коронавирус может вызвать дисфункцию эндотелия не только в легких, сердце и почках.

Источник: World Journal of Men’s Health