Чи впливає коронавірус на потенцію, встановили учені

Чи впливає коронавірус на потенцію, встановили ученіhttps://racurs.ua/ua/n154616-chy-vplyvaie-koronavirus-na-potenciu-vstanovyly-ucheni.htmlРакурс
Коронавірус може мати негативний вплив на чоловічу потенцію.
Такого висновку дійшли учені з Медичної школи Міллера при Університеті Майамі (США), повідомляє видання World Journal of Men’s Health.
Вірус проникає до клітин завдяки ферменту ACE-2, з рецепторам якого зв’язується «шип» коронавірусу. Це особливо стосується ендотелія — одношарового пласту клітин, що вистилають внутрішню поверхню кровоносних і лімфатичних судин.
В результаті слизова оболонка дрібних кровоносних судин не може нормально виконувати свої функції, що призводить до пошкодження клітин, яких вони забезпечують, утворення тромбів і порушення кровопостачання органів і тканин.
Дослідники проаналізували тканини, взяті зі статевого члена двох пацієнтів, які після одужання від коронавірусної хвороби COVID-19 зіткнулися з імпотенцією — настільки серйозною, що їм довелося робити операцію з протезування.
Також зразки були взяті у контрольної групи — ще двох чоловіків, які не хворіли на коронавірус.
В результаті частинки коронавірусу розміром близько 700 нанометрів виявили в тканинах статевого члена обох чоловіків, які перехворіли на COVID-19. Водночас у зразках, взятих в осіб, які не хворіли на COVID-19, коронавірусу не виявили.
Дослідники виявили зниження експресії ендотеліальної синтази оксиду азоту, що впливає на роботу кровоносних судин, у печеристому тілі статевого члена чоловіків, які хворіли на COVID-19.
Це відповідає ендотеліальній дисфункції, — зазначають дослідники.
Таким чином, коронавірус може викликати дисфункцію ендотелію не тільки в легенях, серці та нирках.
Джерело: World Journal of Men’s Health