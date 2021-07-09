Зеленські шукають гніздечко — річниця тимчасового переїзду на держдачу

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У липні 2020 року ЗМІ розповіли, що президент Володимир Зеленський мешкає у державній резиденції у Конча-Заспі.

Згодом Офіс президента пояснив, що глава держави продав будинок в Іванковичах у Київській області і з сім'єю тимчасово проживатиме у державній резиденції «Конча-Заспа».

В одній з найвідоміших сцен серіалу «Слуга народу» актор Зеленський різко засуджує політиків, які користуються державними привілеями за рахунок бюджету — кортежами, пільгами, державними дачами.

Про те, що це справді його позиція, а не режисерська вигадка заявляв і кандидат Зеленський за кілька днів до другого туру президентських виборів, навіть більше — стверджував, що державні резиденції треба «віддати дітям під табори».

Рік тому «Схеми» встановили, що президент Зеленський тепер живе на одній з таких держдач у Конча-Заспі — в одному з найелітніших поселень під Києвом, яке облюбував український політикум. Він мешкає у будинку, де раніше протягом десяти років мешкав Віктор Ющенко — і де «під Зеленського» зробили ремонт за державні кошти.

Сам Зеленський у жовтні 2020 року пояснив, що продав свій будинок, оскільки там було «неможливо працювати через ковід». Президент пояснив, що тимчасово переїхав з родиною до резиденції поблизу столиці.

Я нікуди не переїжджаю, у мене є квартира. Сьогодні це для мене просто готель, інакше я це не використовував би. Хоча, згідно з нашим законодавством, маю повне право, але я хочу жити вдома. Зараз ми з дружиною шукаємо нове місце. Чи побудуємо дім, чи візьмемо в оренду. Для нас важливо мати, як кажуть в Україні, своє особисте сімейне гніздечко, — повідомив Зеленський в інтерв’ю Politico Europe.

На обслуговування резиденції президента витрачається 3,5 млн грн бюджетних грошей на рік.

Навесні 2021 року РНБО почала боротьбу із мешканцями інших дач у Конча-Заспі. В цьому органі влади готують аналітику щодо підстав та умов проживання у державних комплексах.