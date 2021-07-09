Порядок присвоєння адрес змінив Кабмін

https://racurs.ua/ua/n157195-poryadok-prysvoiennya-adres-zminyv-kabmin.html

Ракурс

Порядок присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна змінив Кабінет міністрів України своєю постановою № 690 від 7 липня 2021 року.

Присвоєння або зміна адреси здійснюватиметься за допомогою Реєстру будівельної діяльності.

У разі будівництва нового об'єкта, заяву про присвоєння адреси подаватиме забудовник.

Якщо буде виявлено дублювання номерів окремих частин об'єкта — зміна адреси здійснюється на підставі рішення суду.

Загалом у разі поділу об'єкта на кілька, його нумерацію придумує власник самостійно (це може бути додаткова буква або цифра і т. п.).

Для вбудованих і прибудованих приміщень, господарських будівель і споруд, гаражів, інших об'єктів в складі садиби, садового, дачного будинку окрема нумерація не застосовуватиметься.