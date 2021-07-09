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Ракурс
Порядок присвоєння адрес змінив Кабмін

Порядок присвоєння адрес змінив Кабмін

9 лип 2021, 12:07
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Порядок присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна змінив Кабінет міністрів України своєю постановою № 690 від 7 липня 2021 року.

Присвоєння або зміна адреси здійснюватиметься за допомогою Реєстру будівельної діяльності.

У разі будівництва нового об'єкта, заяву про присвоєння адреси подаватиме забудовник.

Якщо буде виявлено дублювання номерів окремих частин об'єкта — зміна адреси здійснюється на підставі рішення суду.

Загалом у разі поділу об'єкта на кілька, його нумерацію придумує власник самостійно (це може бути додаткова буква або цифра і т. п.).

Для вбудованих і прибудованих приміщень, господарських будівель і споруд, гаражів, інших об'єктів в складі садиби, садового, дачного будинку окрема нумерація не застосовуватиметься.

Джерело: Ракурс


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