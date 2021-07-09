Ризик смерті від коронавірусу в дітей підрахували вчені

Коронавірус у дітей. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157194-ryzyk-smerti-vid-koronavirusu-v-ditey-pidrahuvaly-vcheni.html

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Коронавірус у світі продовжує поширюватися, зокрема й серед дітей. Ризик важкого захворювання і смерті від інфекції серед дітей та підлітків надзвичайно низький.

Про це повідомляє група вчених з Англії та США у своєму новому дослідженні, опублікованому на medRxiv.

Воно показало, що за перший рік пандемії коронавірусу (з 1 березня 2020 року до кінця лютого 2021 року) в усій Англії з цією хворобою в лікарню потрапила тільки 251 дитина до 18 років. Відповідно, шанс важкого перебігу хвороби для цієї вікової групи становив 1 до 50 тис.

Зараження коронавірусом може обернутися тяжким перебігом серед тих дітей і підлітків, у кого вже є хронічні захворювання. Шанс збільшується в тому випадку, якщо в дитини є кілька проблем зі здоров’ям, а також серцеві та неврологічні порушення.

Ризик госпіталізації також був збільшений серед новонароджених, дітей з ожирінням, і знижений серед тінейджерів 15- 17 років у порівнянні з дітьми 1−4 років. Він підвищений для чорношкірих у порівнянні з білими. Дослідники пишуть, що 25 дітей і підлітків померли від коронавірусу. Тобто, абсолютний ризик смерті від цієї хвороби в такому віці в Англії був 1 на 481 тис.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу препаратом компаній Pfizer і BioNTech може змінитися. Виробники вирішили випробувати «бустерну» — третю дозу вакцини, щоби посилити імунітет проти нових штамів.