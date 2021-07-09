Риск смерти от коронавируса у детей подсчитали ученые

Коронавирус у детей. Фото: Istock

https://racurs.ua/n157194-risk-smerti-ot-koronavirusa-u-detey-podschitali-uchenye.html

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Коронавирус в мире продолжает распространяться, в том числе и среди детей. Риск тяжелого заболевания и смерти от инфекции среди детей и подростков чрезвычайно низок.

Об этом сообщает группа ученых из Англии и США в своем новом исследовании, опубликованном на medRxiv.

Оно показало, что за первый год пандемии коронавируса (с 1 марта 2020 года до конца февраля 2021 года) во всей Англии с этой болезнью в больницу попал только 251 ребенок до 18 лет. Соответственно, шанс тяжелого течения болезни для этой возрастной группы составил 1 к 50 тыс.

Заражение коронавирусом увеличивает вероятность серьезного заболевания у тех детей и подростков, у кого уже есть хронические заболевания. Шанс увеличивается в том случае, если у ребенка есть множество проблем со здоровьем, а также сердечные и неврологические нарушения.

Риск госпитализации также был увеличен среди новорожденных, детей с ожирением, и снижен среди тинейджеров 15−17 лет по сравнению с детьми 1−4 лет. Он повышен для чернокожих по сравнению с белыми. Исследователи пишут, что 25 детей и подростков умерли от коронавируса. То есть, абсолютный риск смерти от этой болезни в таком возрасте в Англии был 1 на 481 тыс.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech может измениться. Производители решили испытать «бустерную» — третью дозу вакцины, чтобы усилить иммунитет против новых штаммов.