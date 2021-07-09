Pfizer протестирует «бустер» для вакцины

Вакцина. Фото: РБК

https://racurs.ua/n157180-pfizer-protestiruet-buster-dlya-vakciny.html

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Вакцинация от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech может измениться. Производители решили испытать «бустерную» — третью дозу вакцины, чтобы усилить иммунитет против новых штаммов.

«Бустер» планируют вводить через шесть месяцев после второй дозы. Об этом сообщает пресс-служба компаний-производителей.

Сообщается, что Pfizer и BioNTech увидели обнадеживающие результаты в исследовании третьей дозы вакцины BNT162b2. Бустерная доза, введенная через шесть месяцев после второй дозы, имеет стабильный профиль усвоения.

При введении третьей дозы вакцины наблюдаются высокие титры нейтрализации, в частности Beta-штамма коронавируса, которые в 5−10 раз выше, чем после двух основных доз. Компании рассчитывают, что смогут обнародовать новые результаты исследований в ближайшее время, а также подать их в FDA, EMA в ближайшие недели.

Несмотря на высокую эффективность третьей дозы, компании разрабатывают и обновленную версию вакцины Comirnaty, направленную против полного спаечного белка мутации Delta. Первая партия мРНК вакцины для испытания уже изготовлена на заводе BioNTech в Майнце (Германия). Компании предполагают, что клинические исследования начнутся в августе при условии одобрения регуляторов.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине будет бушевать уже осенью — штамм «Дельта» осложняет течение болезни и поражает новые группы населения. В Украине официально зафиксировали лишь два случая этого штамма. Об особенностях мутации рассказали в Минздраве.