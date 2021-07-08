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Санкции против сына и окружения Лукашенко представил Кабмин - список

Санкции против сына и окружения Лукашенко представил Кабмин — список

8 июл 2021, 22:48
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Санкции против окружения Александра Лукашенко, самопровозглашенного диктатора Беларуси, в частности против его сына Виктора и еще свыше 50 человек Кабинет министров Украины предлагает ввести Совету национальной безопасности и обороны.

Об этом говорится в распоряжении правительства № 749 от 7 июля.

Премьер Денис Шмыгаль предлагает заблокировать 52 лицам активы и запретить въезд и транзит через Украину.

В перечне приспешников режима Лукашенко:

  • самопровозглашенный президент Александр Лукашенко;

  • старший сын Лукашенко Виктор, который является его советником по вопросам нацбезопасности и членом Совбеза Беларуси;

  • глава администрации Лукашенко Игорь Сергиенко;

  • председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич;

  • спикер Лукашенко Наталья Эйсмонт;

  • все члены ЦИК Беларуси;

  • председатель, его заместители и экс-глава КГБ соседней страны;

  • глава следственного комитета, его заместители;

  • министр и экс-министр внутренних дел Беларуси, их заместители (генералы милиции, полковники, «беркутовцы»)

  • командир спецназа Беларуси.

Решение Кабмина связано с аналогичным решением Совета Европейского Союза от 2 октября 2020 года и от 6 ноября 2020 года о введении санкций против физических лиц, причастных к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси, а также против лиц, причастных к пыткам, репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов и задержании в том числе граждан Украины.

Источник: Ракурс


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