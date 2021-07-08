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Ракурс
Санкції проти сина та оточення Лукашенка пропонує Кабмін – список

Санкції проти сина та оточення Лукашенка пропонує Кабмін — список

8 лип 2021, 22:48
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Санкції проти оточення Олександра Лукашенка, самопроголошеного диктатора Білорусі, зокрема його сина Віктора та ще понад 50 осіб Кабінет міністрів України пропонує запровадити Раді національної безпеки і оборони.

Про це йдеться в розпорядженні уряду № 749 від 7 липня.

Прем'єр Денис Шмигаль пропонує заблокувати 52 особам активи та заборонити в’їзд і транзит Україною.

У переліку поплічників режиму Лукашенка:

  • самопроголошений президент Олександр Лукашенко;

  • старший син Лукашенка Віктор, який є його радником з питань нацбезпеки і членом Радбезу Білорусі;

  • очільник адміністрації Лукашенка Ігор Сергієнко;

  • голова Конституційного суду Білорусі Петро Миклашевич;

  • спікер Лукашенка Наталія Ейсмонт;

  • усі члени ЦВК Білорусі;

  • голова, його заступники та екс-голова КДБ країни;

  • очільник слідчого комітету, його заступники;

  • міністр та екс-міністр внутрішніх справ Білорусі, їхні заступники (генерали міліції, полковники, «беркутівці»);

  • командир спецназу Білорусі.

Рішення Кабміну пов’язане з аналогічним рішенням Ради Європейського Союзу від 2 жовтня 2020 року та від 6 листопада 2020 року про запровадження санкцій до фізичних осіб, причетних до фальсифікації результатів президентських виборів у Білорусі, а також до осіб, причетних до тортур, репресій, насильницького придушення мирних протестів і затримання зокрема й громадян України.

Джерело: Ракурс


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