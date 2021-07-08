Санкції проти сина та оточення Лукашенка пропонує Кабмін – список

https://racurs.ua/ua/n157179-sankciyi-proty-syna-ta-otochennya-lukashenka-proponuie-kabmin-spysok.html

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Санкції проти оточення Олександра Лукашенка, самопроголошеного диктатора Білорусі, зокрема його сина Віктора та ще понад 50 осіб Кабінет міністрів України пропонує запровадити Раді національної безпеки і оборони.

Про це йдеться в розпорядженні уряду № 749 від 7 липня.

Прем'єр Денис Шмигаль пропонує заблокувати 52 особам активи та заборонити в’їзд і транзит Україною.

У переліку поплічників режиму Лукашенка:

самопроголошений президент Олександр Лукашенко;

старший син Лукашенка Віктор, який є його радником з питань нацбезпеки і членом Радбезу Білорусі;

очільник адміністрації Лукашенка Ігор Сергієнко;

голова Конституційного суду Білорусі Петро Миклашевич;

спікер Лукашенка Наталія Ейсмонт;

усі члени ЦВК Білорусі;

голова, його заступники та екс-голова КДБ країни;

очільник слідчого комітету, його заступники;

міністр та екс-міністр внутрішніх справ Білорусі, їхні заступники (генерали міліції, полковники, «беркутівці»);

командир спецназу Білорусі.

Рішення Кабміну пов’язане з аналогічним рішенням Ради Європейського Союзу від 2 жовтня 2020 року та від 6 листопада 2020 року про запровадження санкцій до фізичних осіб, причетних до фальсифікації результатів президентських виборів у Білорусі, а також до осіб, причетних до тортур, репресій, насильницького придушення мирних протестів і затримання зокрема й громадян України.