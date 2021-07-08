Олень героїчно врятував кролика і нокаутував яструба в США

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Олень героїчно врятував кролика і нокаутував яструба. Про це стало відомо після того, як в парку Нордік Маунтін в американському штаті Вісконсин виявили мертвого канюка неоарктичного (Buteo jamaicensis) зі слідами травм. Завдяки відеоспостереженню вдалося встановити, хто і за що вбив яструба.

За словами співробітника парку Кріса Міллера, птах упіймав маленького кролика, який видавав пронизливі звуки. На це відреагував білохвостий олень. Він різко змінив напрямок руху і кинувся на канюка. Внаслідок цього кролик зміг втекти, а олень продовжив наносити травми хижакові. Потім олень повернувся до лісу.

Причини, через які олень кинувся захищати кролика, точно невідомі. Не виключено, що писк маленької тварини нагадав про клич оленяти, котре втрапило у біду, і у дорослої особини спрацював інстинкт захисту дитинчат.

Представник сімейства яструбині, канюк неоарктичний може виростати до 65 см. Розмах його крил становить від 105 до 141 см. У раціон канюків входить до 500 видів істот — від безхребетних до дрібних ссавців та інших птахів.