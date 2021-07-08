Незвична скульптура для Burning Man прикрасила Київ / Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n157177-nezvychna-skulptura-dlya-burning-man-prykrasyla-kyyiv-foto.html

Ракурс

У Києві з’явилася скульптура-інсталяція до проекту Merman, який братиме участь у культовому фестивалі Burning Man, що традиційно проходить в пустелі американського штату Невада.

В рамках фестивалю в пустелі встановлюють різні арт-обʼєкти, а під кінець організатори заходу спалюють гігантську деревʼяну фігуру людини. Проект Merman — єдиний з України серед 59, що отримав грант від організаторів фестивалю Burning Man. Проте через пандемію фестиваль у 2021 році скасували, тому скульптуру вирішили встановити в Києві.

Щодня ми робимо вибір. Рухаємося, підтримуємо себе на плаву, іноді йдемо на дно. Залишатися там чи продовжувати рухатися далі — винятково наш вибір. Ми так влаштовані, що постійно намагаємося плисти, щоб знайти берег або новий горизонт, — пояснюють ідею проекту організатори.

Merman — проект-маніфест подолання будь-яких перешкод, тому в 2022 році він все-таки потрапить на фестиваль Burning Man.

Нагадаємо, всесвітньо відомий фестиваль Burning Man проходить в пустелі Блек-Рок на заході штату Невада. Учасники фестивалю представляють витвори сучасного мистецтва, такі як величезні інсталяції та скульптури. Після закінчення заходу в пустелі спалюють дерев’яну статую людини, яка символізує зародження фестивалю. Burning Man триває вісім днів і є однією із найбільш очікуваних культурних подій в США, в якій беруть участь актори, художники, бізнесмени та інші відомі люди.