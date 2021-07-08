Екс-“слуга” на Mustang скоїв ДТП у Львові — підозрюють наркотики

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Ракурс

Олександр Юрченко, народний депутат, який балотувався до Верховної Ради від політсили «Слуга народу», 8 липня близько 14.10 у Львові скоїв автопригоду.

Про це повідомляє Varta І з посиланням на потерпілого водія Всеволода Боровця, а також нардеп Гео Лерос у Фейсбук.

ДТП сталася на площі Міцкевича — там Юрченко на авто Ford Mustang, не впевнившись у безпечності маневру, в’їхав в автомобіль Volkswagen Jetta, який рухався по головній дорозі у заторі.

Депутат хотів покинути місце події, проте не зміг, бо дорога була заблокована транспортними засобами. Потерпілий водій почав фільмувати винуватця аварії, а нардеп кинувся на нього з кулаками і вирвав телефон.

Сьогодні Юрченко на своєму незадекларованому «Мустангу» ледь не вбив людей, перебуваючи під кайфом, влетів у «Фольксваген» у Львові. Після аварії він намагався втекти, його затримали місцеві. У його крові були знайдені важкі наркотики, дивіться фото в пості, — написав екс-«слуга» Гео Лерос у Фейсбук.

За даними місцевого видання Varta І, у народного обранця тестом підтверджено наркотичне сп’яніння.

Нагадаємо, раніше Юрченка виключили з фракції партії «Слуга народу». 13 вересня Гео Лерос повідомив про затримання НАБУ помічника Юрченка за хабарництво. Наступного дня партії «Слуга народу» заявили про намір Юрченка написати заяву про вихід із фракції.

Юрченко очолює підкомітет Ради з питань поводження з побутовими відходами комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.