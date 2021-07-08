Экс-«слуга» на Mustang устроил ДТП во Львове - подозревают наркотики

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Ракурс

Александр Юрченко, народный депутат, который баллотировался в Верховную Раду от политсилы «Слуга народа», 8 июля около 14.10 во Львове совершил ДТП.

Об этом сообщает Varta І со ссылкой на потерпевшего водителя Всеволода Боровца, а также нардеп Гео Лерос в Фейсбук.

ДТП произошло на площади Мицкевича — там Юрченко на авто Ford Mustang, не убедившись в безопасности маневра, въехал в автомобиль Volkswagen Jetta, который двигался по главной дороге в пробке.

Депутат хотел покинуть место происшествия, однако не смог, потому что она была заблокирована транспортными средствами. Пострадавший водитель начал снимать виновника аварии, а нардеп бросился на него с кулаками и вырвал телефон.

Сегодня Юрченко на своем незадекларированном «Мустанге» едва не убил людей, находясь под кайфом, влетел в «Фольксваген» во Львове. После аварии он пытался бежать, его задержали местные. В его крови были найдены тяжелые наркотики, смотрите фото в посте, — написал экс-«слуга» Гео Лерос в Фейсбук.

По данным местного издания Varta І, тест подтвердил наркотическое опьянение у народного избранника.

Напомним, ранее Юрченко исключили из фракции партии «Слуга народа». 13 сентября Гео Лерос сообщил о задержании НАБУ помощника Юрченко за взяточничество. На следующий день партии «Слуга народа» заявила о намерении Юрченко написать заявление о выходе из фракции.

Юрченко возглавляет подкомитет Рады по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.