Новый участник переговоров по Донбассу появится в ТКГ

https://racurs.ua/n157175-novyy-uchastnik-peregovorov-po-donbassu-poyavitsya-v-tkg.html

Ракурс

Переговоры по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) пополнит новый участник. Речь идет о специальном представителе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в ТКГ.

По словам члена украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергея Гармаша, им может стать представитель Финляндии. К переговорам он может присоединиться уже в конце лета.

Насколько мне известно, госпожа Хайди Грау идет. Известно, представитель какой страны ее заменит. О позиции (нового представителя ОБСЕ — ред.) говорить рано, я его еще не видел, и делегации он официально не был представлен. По моей информации, это Финляндия, — сказал украинский журналист в эфире телеканала «Украина 24».

Гармаш рассказал, что с декабря 2019 года ОБСЕ в минском процессе представляла политик Хайди Грау. По неизвестным причинам она планирует покинуть этот пост. Последнее заседание с ее участием должно состояться 22 июля.

В миссии Европейского Союза уже поблагодарили Грау за «выдающуюся работу в попытках продвинуть дискуссии в ТКГ». В представительстве США также отметили непоколебимое стремление Грау к миру и ощутимым результатам в рамках ТКГ, в частности, за новые участки разведения, обновленный план разминирования и новые КПВВ.