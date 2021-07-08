Новий учасник переговорів по Донбасу з’явиться у ТКГ

https://racurs.ua/ua/n157175-novyy-uchasnyk-peregovoriv-po-donbasu-z-yavytsya-u-tkg.html

Ракурс

Переговори по Донбасу в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ) поповнить новий учасник. Йдеться про спеціального представника Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в ТКГ щодо вирішення війни Росії проти України на Донбасі.

За словами члена української делегації в Тристоронній контактній групі Сергія Гармаша, ним може стати представник Фінляндії. До переговорів він може приєднатися вже наприкінці літа.

Наскільки мені відомо, пані Гайді Грау йде. Відомо, представник якої країни її замінить. Про позицію (нового представника ОБСЄ — ред.) говорити рано, я його ще не бачив, і делегації він офіційно представлений не був. За моєю інформацією, це Фінляндія, — сказав український журналіст в ефірі телеканалу «Україна 24».

Гармаш розповів, що з грудня 2019 року ОБСЄ у мінському процесі представляла політик Гайді Грау. З невідомих причин вона планує покинути цей пост. Останнє засідання з її участю має відбутися 22 липня.

У місії Європейського Союзу вже подякували Грау за «визначну роботу у спробах просунути дискусії у ТКГ». У представництві США також відзначили непохитне прагнення Грау до миру та відчутних результатів у рамках ТКГ, зокрема, щодо нових ділянок розведення, оновленого плану розмінування та нових КПВВ.