Tesla протаранила маршрутку у Києві

https://racurs.ua/ua/n157174-tesla-protaranyla-marshrutku-u-kyievi-foto-video.html

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ДТП у Києві сталася 8 липня за участі Tesla та маршрутного таксі — електрокар влетів у громадський транспорт на виїзді з вулиці Корсунської на вулицю Генерала Наумова. За словами водія маршрутки, легковий автомобіль рухався зі швидкістю понад 100 км/год.

Коли маршрутне таксі виїжджало з вулиці Корсунської, пролунало два скрипи гуми, після чого стався сильний удар, — пише у Фейсбук спільнота «Київ оперативний».

Там нагадали, що перед виїздом знаходяться два «лежачих поліцейських» і пішохідний перехід.

Внаслідок ДТП маршрутному таксі зім’яло і пробило бік, а Tesla отримала серйозні ушкодження передньої частини.

За словами очевидців, на момент зіткнення в електрокарі перебував лише водій, а у маршрутці, окрім водія, було ще троє пасажирів. На щастя, жоден з учасників аварії не постраждав.