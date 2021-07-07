Авто зірвалося у прірву в Карпатах, усі загинули — ДТП в Яремче

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ДТП у Яремче сталася у середу, 7 липня. Там легковий автомобіль злетів з дороги у прірву. Внаслідок аварії загинуло четверо осіб — пасажири та водій транспортного засобу.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції Івано-Франківщини, інформація про ДТП поступила приблизно об 11.45.

Донині правоохоронці працюють на місці події й встановлюють обставини аварії та персональні дані чотирьох загиблих.

Попередньо слідчі визначили, що автомобіль Volkswagen Tiguan на заокругленій ділянці дороги зірвався у провалля. У транспортному засобі перебувало четверо осіб: троє чоловіків і одна жінка, які загинули на місці події до прибуття медиків. Їхні тіла деблокували із авто рятувальники Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС також вказали, що транспортний засіб злетів у прірву приблизно за 30 м від автодороги.