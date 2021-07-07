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Авто сорвалось в пропасть в Карпатах, все погибли

Авто сорвалось в пропасть в Карпатах, все погибли (ФОТО)

7 июл 2021, 14:37
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ДТП в Яремче произошло в среду, 7 июля. Там легковой автомобиль слетел с дороги в пропасть. В результате аварии погибли четыре человека — пассажиры и водитель транспортного средства.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Ивано-Франковской области, информация о ДТП поступила примерно в 11.45.

Правоохранители работают на месте происшествия, устанавливают обстоятельства аварии и персональные данные четырех погибших.

Предварительно следователи определили, что автомобиль Volkswagen Tiguan на закругленном участке дороги сорвался в пропасть. В транспортном средстве находилось четыре человека: три мужчины и одна женщина, которые погибли на месте происшествия до прибытия медиков. Их тела деблокировали из авто спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС также указали, что транспортное средство слетело в пропасть примерно в 30 м от автодороги.

Источник: Ракурс


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